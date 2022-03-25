Минобороны РФ раскрыло данные о потерях в ходе спецоперации на Украине

В Минобороны РФ рассказали о ходе спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Как сообщает РИА Новости, в ходе военных действий погибли 1351 российский военнослужащий, еще 3825 получили ранения.

По информации ведомства, потери украинских войск составили порядка 30 тыс человек, в том числе более 14 тыс — безвозвратные и около 16 тыс — санитарные. Отмечается, что

В Минобороны подчеркнули, что операция на Украине проводится строго по утвержденному плану, безусловный приоритет — исключение напрасных жертв среди мирного населения. Всокоточными средствами аккуратно уничтожаются объекты военной инфраструктуры, техника и вооружение.

Практически полностью уничтожены украинские воздушные силы и система противовоздушной обороны, перестали существовать ВМС страны. Нанесено поражение 16 основным военным аэродромам, с которых осуществлялись боевые вылеты украинской авиации, уничтожены 39 арсеналов, где хранилось до 70% всех запасов военной техники Украины.