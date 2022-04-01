Минпромторг РФ заявил, что вопрос с дефицитом бумаги в стране решен

Минпромторг РФ фиксировал сильный рост цен на офисную бумагу в стране, однако сейчас ситуация нормализуется и стоимость возвращается к уровню января — февраля. Об этом заявил замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью для «России 24».

«Недостаток офисной бумаги на рынке наблюдался, это правда, примерно две-три недели в марте, он был связан с тем, что приостановил работу Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат», — добавив, что кроме него в стране есть ещё два крупных производителя бумаги.

По словам Евтухова, приостановка была связана с недостатком химикатов для отбеливания бумаги. Замминистра уточнил, что компания уже нашла новых поставщиков химикатов в Китае, Индии и России.