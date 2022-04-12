Стало известно, сколько в России сейчас безработных

Федеральная служба занятости населения насчитывает на учёте 663 тыс. человек, что в 2,6 раза меньше, чем в марте 2021 года. Об этом заявила замминистра труда и соцзащиты Елена Мухтиярова в интервью газете «Известия».

По её словам, ещё 54 тыс. человек собираются «высвободить». Это означает плановое увольнение, в том числе по сокращению штата организации. Год назад эта цифра была меньше на 10%.

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При этом Мухтиярова отмечает, что трудоустройств в России сейчас больше, чем увольнений. На государственном портале «Работа России» в настоящий момент размещено около 1,8 млн вакансий. Прирост формируется в основном вакансиями на временные и сезонные работы, но и число постоянных свободных рабочих мест не снижается, оставаясь примерно на одном уровне.

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Кроме того, Мухтиярова сообщила, что в простое из-за приостановки деятельности организаций сейчас находится около 100 тыс. человек. Ещё в марте их количество было около 44 тысяч.

После введения экономических санкций странами Евросоюза, США и некоторыми другими государствами, ряд крупных международных корпораций заявили о прекращении или приостановке деловой активности на российском рынке. Среди них такие компании, как Microsoft, Intel, McDonalds, IKEA и многие другие.