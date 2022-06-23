Минтруд рассказал, как россияне будут отдыхать в 2023 году. Инфографика

Минтруд РФ подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2023 году и опубликовал календарь рабочих и праздничных дней на следующий год. Согласно ему, новогодние праздники продлятся девять дней — с 31 декабря по 8 января.

Поскольку последний день текущего года выпадает на субботу, он также будет нерабочим. Выходные с воскресений, 1 и 8 января, которые выпадают на праздничные дни, перенесут — на 24 февраля и 8 мая соответственно.

Следующие длинные выходные россиян ждут в феврале. Из-за переноса выходных отдыхать будем сразу четыре дня — с 23 по 26 февраля включительно.

Майские праздники в 2022 году начнутся ещё в апреле — граждане страны будут отдыхать 29, 30 апреля и 1 мая, а дни с 2 по 5 мая будут рабочими. После этого россиян ждут ещё четыре выходных — с 6 по 9 мая.