Минтруд РФ: повышенную пенсию начнут доставлять уже 3 июня

Повышенную пенсию начнут доставлять уже 3 июня. Об этом заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков во время президиума Госсовета, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что средний размер пенсии после индексации составит 19 360 руб. Он также добавил, что социальные выплаты будут проиндексированы уже в июне.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин заявил, что прожиточный минимум и МРОТ в России повысят на 10% с первого июня. Он также предложил проиндексировать пенсии неработающим пенсионерам на 10% с этого же числа. Котяков отметил, что повышение зарплат коснётся более 4 млн россиян.