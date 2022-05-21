Минюст признал Ходорковского* и Каспарова* иноагентами

Минюст РФ добавил в реестр физлиц-иноагентов бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского* и шахматиста и политика Гарри Каспарова*, сообщается на сайте ведомства.

В сведениях об иностранных источниках рядом с фамилией Ходорковского министерство указало Украину, а рядом с Каспаровым — Украину и американскую организацию Human Rights Foundation.

Как указали в министерстве, Ходорковский* и Каспаров* занимаются политической деятельностью, получая финансирование из Украины и США.

В конце апреля Минюст объявил иноагентами журналиста Александра Невзорова*, а также главного редактора закрывшегося «Эха Москвы» Алексея Венедиктова*.

*Лицо, выполняющее функции иноагента