Минюст РФ внёс в реестр СМИ-иноагентов Юрия Дудя* и Екатерину Шульман*
В список также вошли ещё семь человек
Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов журналиста Юрия Дудя*, политолога Екатерину Шульман* и ещё семерых человек, следует из соответствующего перечня ведомства.
В список также вошли Сергей Елкин*, Регина Дзугкоева*, Карен Шаинян*, Мария Сабунаева*, Алексей Семенов*, Кирилл Кругликов* и Роман Доброхотов*.
Теперь они получают соответствующую маркировку в СМИ при любом упоминании, а также должны будут отчитываться перед Минюстом о своей деятельности и расходовании полученных денег из-за рубежа.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Ранее ФСБ утвердила список данных, за передачу которых можно стать иноагентом. В общей сложности перечень попали 60 пунктов, большая его часть касается Роскосмоса.
Для справки: иноагенты — это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур.