Минюст РФ внёс в реестр СМИ-иноагентов Юрия Дудя* и Екатерину Шульман*

Минюст РФ включил в реестр СМИ-иноагентов журналиста Юрия Дудя*, политолога Екатерину Шульман* и ещё семерых человек, следует из соответствующего перечня ведомства.

В список также вошли Сергей Елкин*, Регина Дзугкоева*, Карен Шаинян*, Мария Сабунаева*, Алексей Семенов*, Кирилл Кругликов* и Роман Доброхотов*.

Теперь они получают соответствующую маркировку в СМИ при любом упоминании, а также должны будут отчитываться перед Минюстом о своей деятельности и расходовании полученных денег из-за рубежа.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

Ранее ФСБ утвердила список данных, за передачу которых можно стать иноагентом. В общей сложности перечень попали 60 пунктов, большая его часть касается Роскосмоса.

Для справки: иноагенты — это организации, объединения, СМИ или люди, которые, по мнению одного государства, делают что-то в интересах других стран или иностранных структур.

Новости

Вопрос дня Кто такие иноагенты и за что можно получить такой статус?

Новости

Прочее Минюст включил общественницу из Алтайского края в список иноагентов