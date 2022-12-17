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Минюст включил в реестр иноагентов пять человек и три организации

Перечень пополнили журналисты и общественные организации

17 декабря 2022, 06:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Минюст дополнил реестр иноагентов ещё пятью физическими лицами и тремя организациями. Об этом сообщает РИА Новости.

В частности, согласно базе ведомства, в реестр иноагентов включены журналистка Юлия Таратута, а также Иван Тютрин, Дмитрий Любимов, Дмитрий Давыдов, Наталья Грязневич.

Кроме того, список организаций-иноагентов пополнили: региональная общественная организация «Экологическая вахта Сахалина», автономная некоммерческая организация «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания», самарская общественная организация ЛГБТ+ «Ирида».

Комментарии 5

  • Бои с тенью
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Какой ещё тенью, вполне источник денег устанавливается точно!
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Какой ещё тенью.... Симоняна наслушалась ?
    17 декабря, Гость   Ответить
  • «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания»--- тоже лодку раскачивают?
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Может это и надо не сомневаюсь. Но по сравнению с другими организациями цивилизационно враждебными стране и народу это пузатая мелочь особенно по сахалину и лососям. Впечатление что для рыбного монополиста очередного ставленника и приблеженного к режиму неолибералов. Государство самолично как самоубийца благословил и зарегистрировал раздирающие со дня их регистрации Россию и народ на враждебные части якобы общественные организации. Самое главное это националистические гособразования, анклавы иностранных государств на территории России, это общественные организации по национальному, религиозному, социально политическому признакам Это настоящая смертельная опасность для России
    17 декабря, Гость   Ответить
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