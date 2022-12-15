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Мишустин назначил Чиркова главой нового Фонда пенсионного и социального страхования

Ранее он занимал должность временно исполняющего обязанности председателя правления Пенсионного фонда России

15 декабря 2022, 16:46, ИА Амител

Фото: ПФР
Фото: ПФР

Премьер министр РФ Михаил Мишустин назначил председателем Фонда пенсионного и социального страхования Сергея Чиркова. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства.

Чирков занимал должность временно исполняющего обязанности председателя правления Пенсионного фонда России. Он работал в структуре с 2001 года, пройдя путь от главного специалиста до руководителя.

В правительстве напомнили, что с 1 января 2023 года начнёт работу единый Фонд пенсионного и социального страхования (Социальный фонд), который будет образован в результате объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

Объединённая структура будет предоставлять все те услуги, которые предоставляют ПФР и ФСС. Переходный период по объединению структур может занять два года, но при этом все услуги будут оказывать в полной мере.

Комментарии 7

  • Очередной дармаед, на наши налоги
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Ликвидировать все частные ПФР.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Не одиночка а целое шобло с главарями которые постоянно разворовывают деньги Пенсионного фонда на сотни миллиардов.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Главное что ни кого не сократили но всех дармоедов на пенсионные деньги сохранили хотя по логике вещей любое слияние двух ведомств оставляет в штатах численность одгного и как правило то же сокращенного. Но нельзя же выпроводить поднаторевших в воровстве денег пенсионеров. Для развития надо их сохранить
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Кто хочет стать пенсионером? * Да им никто не хочет стать * Приятней быть красивым сильным * Работающим мужиком
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Сокращать расходы будут на пенсионерах.
    15 декабря, Гость   Ответить
  • Думаю прежде всего это очередной шаг к тотальной цифровизации. Когда-нибудь в Москве будет стоять один большой компьютер и его искусственный разум будет считать и распределять кому сколько и за что платить, или не платить. Воровства как такового не будет, неравенство в доходах будет зафиксировано алгоритмами на основе например общественных страт. Все эти сценарии уже давно озвучены.
    16 декабря, Гость   Ответить
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