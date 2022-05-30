Мишустин подписал постановление об индексации пенсий и МРОТ

Премьер-министр РФ Михаил Мишусти подписал постановление о повышении пенсий и МРОТ с начала июня. Об этом сообщает РИА Новости.

«Речь идет об индексации с 1 июня на десять процентов МРОТ, прожиточного минимума и страховых пенсий неработающих пенсионеров. Соответствующее постановление подписано», — сказал Мишустин.

Он добавил, что на поддержку более 50 млн граждан в бюджете предусмотрено более 500 млн рублей.

Теперь, по словам Мишустина, неработающие пенсионеры будут получать более 19 тысяч рублей в месяц, а размер МРОТ превысит отметку в 15,2 тысячи рублей.

Также повышение повлияет на выплату пособий на ребенка до трех лет и на детей от трех до 17 лет из семей с низкими доходами.