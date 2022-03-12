Мишустин утвердил распределение по регионам беженцев из ДНР и ЛНР

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил распределение по регионам почти 96 тысяч человек, бежавших в Россию из ДНР и ЛНР. Об этом пишет «Российская газета».

Больше всех беженцев примут Воронежская область (7000), Краснодарский край (5330), Республика Крым (4788), Ростовская область (4725), Белгородская область (4547). Принимать беженцев не будут города федерального значения — Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.

Если численность лиц, прибывших в регион в экстренном порядке, превышает установленную, то их должны направлять в те субъекты, где лимит ещё не исчерпан. Приоритетным станет регион, в котором проживают родственники беженца.