Много, но пока не рекорд. Власти рассказали, как увеличился турпоток в Алтайский край в 2022 году

Туристический поток в Алтайский край за первые девять месяцев 2022 года превысил 1,6 млн человек. Об этом в ходе пресс-конференции 11 октября рассказал начальник краевого управления по туризму Евгений Дешевых. По его словам, количество путешественников, посетивших регион, увеличилось по сравнению с 2021 и 2020 годами. Но добраться до рекордных показателей допандемийного 2019-го пока не получилось. Этому помешали ковидные ограничения, которые ещё действовали в начале года.

«Отрасль восстанавливается»

Дешевых пояснил, что на самом деле туристов в Алтайский край за девять месяцев 2022 года приехало даже больше, чем за этот же период 2019-го. Но турпоток — это не только люди, которые приехали и заселились в гостиницу или на базу отдыха.

«Если упрощённо, турпоток у нас формируется из людей, которые разместились в туробъектах, и из экскурсантов. Количество размещённых туристов в этом году на 7% выше, чем в прошлом. Даже по сравнению с 2019-м динамика положительная. А вот экскурсионный поток у нас пока ещё не достигает доковидных значений. Поэтому до уровня турпотока, который был в 2019 году, мы ещё не дотянулись. Тот год был пиком за всё последнее время», — рассказал Дешевых.

По его словам, причина, почему экскурсионный поток не восстановился, — в ковидных ограничениях, которые действовали в первом квартале 2022 года. Из-за этого в регионе не проводили «Сибирскую Масленицу» и несколько других мероприятий, на которые могли бы приехать гости.

При этом объём предоставляемых туристических услуг в регионе тоже растёт. По словам главы управления по туризму, одни только санатории за восемь месяцев 2022-го предоставили в полтора раза больше услуг, чем за этот же период прошлого года.

Отрасль однозначно восстанавливается после пандемии, заключил Дешевых.

Люди хотят комфорта

В числе главных трендов руководитель управления по туризму отметил рост популярности автомобильных путешествий. По его словам, в Алтайском крае растёт спрос на размещения в глэмпингах и все услуги, связанные с экологическим туризмом.

А вот спрос на дикий туризм не растёт, заметил Дешевых. Количество самостоятельных путешественников практически не меняется. В Алтайском крае они едут в основном в Завьяловский, Романовский, Алтайский, Чарышский и Солонешенский районы.

По словам чиновника, всё больше людей, наоборот, выбирают путешествия и отдых в более комфортных условиях.

Дешевых подчеркнул, что летом в Алтайском крае очень востребованы места размещения всех ценовых сегментов. По его словам, на левобережье Катуни расположено более ста отелей, гостиниц, баз отдыха и туркомплексов, и все они были «высоко загружены» в 2022 году.

Тем не менее самым популярным Дешевых назвал «средний ценовой сегмент, но с хорошим качественным сервисом». А вот у путешественников из европейской части страны, в частности из городов-миллионников, наиболее востребованы гостиницы премиум-класса.