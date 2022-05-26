Многодетные семьи в Алтайском крае смогут получить по 200 тысяч рублей вместо земельного участка

26 мая депутаты Алтайского Заксобрания на очередной сессии приняли законопроект, позволяющий многодетным семьям, стоящим в очереди на получение бесплатной земли, взять вместо недвижимости компенсацию. Её размер составит 200 тысяч рублей, а право воспользоваться получат только те семьи, где есть пятеро и более детей. Новый порядок начнёт действовать с 2023 года.

Для того чтобы иметь возможность получить денежную компенсацию, семья должна официально стоять в очереди на получение участка для ИЖС или ведения подсобного хозяйства. Сейчас этот список включает в себя свыше 12 тысяч семей. При этом семей, где воспитывается пятеро и более детей, в данном списке чуть менее 200. Именно они вправе «разменять» землю на деньги. Таким образом, на компенсацию из бюджета понадобится примерно 40 млн рублей. Отметим, что всего в регионе семей с пятью и более детьми насчитывается 2323.

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«Выплата будет иметь целевой характер и может быть направлена на приобретение объекта недвижимости в Алтайском крае, включая уплату первоначального взноса при получении кредита на её приобретение, а также строительство и реконструкцию жилого помещения и подключение его к сетям инженерно-технического обеспечения», — рассказала председатель комитета по соцзащите и занятости населения Ирина Солнцева.

По мнению Солнцевой, новая мера поможет сократить очередь из многодетных семей на бесплатные земельные участки, кроме того, поможет тем семьям, которые не готовы ждать очереди на предоставление недвижимости.

Возможно, в следующем году краевые депутаты распространят новую меру поддержки и на те многодетные семьи, где воспитывается менее пяти детей.