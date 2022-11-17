Многокилометровые пробки сковали улицы Барнаула из-за метели

Метель в Барнауле привела к образованию многокилометровых заторов на дорогах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

На Павловском тракте пробка начинается от пересечения с улицей Малахова и тянется до пересечения проспекта Строителей с улицей Челюскинцев.

Также полностью стоит движение по Змеиногорскому тракту.

Длинные заторы образовались на улицах Советской Армии, Кутузова, Власихинской и Попова.

Огромная пробка собралась на проспекте Калинина в сторону центра города.

Общая интенсивность заторов на данный момент составляет 8 баллов.