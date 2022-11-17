Многокилометровые пробки сковали улицы Барнаула из-за метели
Самые большие заторы скопились на Павловском и Змеиногорском трактах
17 ноября 2022, 09:02, Илья Звягинцев
Метель в Барнауле привела к образованию многокилометровых заторов на дорогах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Пробки».
На Павловском тракте пробка начинается от пересечения с улицей Малахова и тянется до пересечения проспекта Строителей с улицей Челюскинцев.
Также полностью стоит движение по Змеиногорскому тракту.
Длинные заторы образовались на улицах Советской Армии, Кутузова, Власихинской и Попова.
Огромная пробка собралась на проспекте Калинина в сторону центра города.
Общая интенсивность заторов на данный момент составляет 8 баллов.
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