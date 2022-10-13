Мобилизованные из Алтайского края начали получать выплаты по 100 тысяч рублей

Мобилизованные из Алтайского края уже начали получать выплаты по 100 тысяч рублей от региональных властей. Как сообщает пресс-служба правительства, Минсоцзащиты края отправило первые единовременные выплаты жителям региона, призванным на военную службу по мобилизации.

«Мы убрали все излишние проволочки, сборы пакетов документов, заявления. Чётко понимаем значение данной меры поддержки наших военнослужащих и их семей. Если возникнут какие-то сложности, обязательно свяжемся с родственниками мобилизованных, уточним те сведения, которые нам необходимы для назначения материальной помощи», — рассказывала министр соцзащиты края Наталья Оськина.

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Напомним, что по поручению губернатора Виктора Томенко эта мера соцподдержки предоставляется жителям края, призванным на военную службу по мобилизации и заключившим контракт о прохождении военной службы после 21 сентября 2022 года.

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Общество Делегация алтайского Минсоцзащиты прибыла к мобилизованным в учебный центр в Омске

13 октября к мобилизованным из Алтайского края в учебный лагерь в Омске прибыла делегация регионального Минсоцзащиты. По словам главы ведомства Натальи Оськиной, для мобилизованных в палаточном лагере работает нотариус и представитель банка, он помогает военнослужащим открывать счета и активировать карты.

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За эти три дня министр совместно со специалистами проведёт личный приём мобилизованных из Алтайского края. Им разъяснят все меры социальной поддержки, которые предоставляются за счёт краевого и федерального бюджетов мобилизованным гражданам, проходящим службу в Вооружённых силах РФ по контракту. Кроме этого, расскажут о приобретении статуса ветерана боевых действий.

Она также добавила, что среди мобилизованных есть её коллеги, которые работают в сфере социальной защиты.