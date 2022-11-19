Мобилизованные из Алтайского края пожаловались губернатору Томенко на отсутствие выплат и плохую экипировку

Группа мобилизованных и добровольцев из Алтайского края записала видеообращение к губернатору Виктору Томенко с призывом разобраться с положенными по закону выплатами, экипировкой, обмундированием и организацией военной подготовки. Об этом сообщает Readovka.

Один из бойцов рассказал, что его товарищам выдали некачественную форму, в то время как положенную бойцам продают в местном военторге.

«Воевать в этом нереально. Я за свои деньги лично купил. Должна быть ВКБО-шная форма. Такую форму продают в местном военторге вместе с нашим клеймом. Это всё можно проверить», — рассказал военнослужащий.

Солдаты также пожаловались на практически нулевую военную подготовку. По их словам, за три недели им лишь показали как наложить жгут.

«Кто-то добровольно собирает ребят, кто уже были участниками каких-то боевых действий, и в прямом смысле слова с палками отрабатывают тактику. Нам даже не могут выдать автоматы без магазинов, просто чтобы провести тактическую подготовку», — добавил солдат.

Кроме того, половина из бойцов так и не получила губернаторские выплаты, а обеспечить себе дополнительный доход, чтобы помогать жёнам с детьми, они не могут.

Солдаты также попросили у губернатора Томенко поддержки в покупке приборов ночного видения, тепловизоров и дронов. «Это первая необходимость на поле боя. <...> И передавать их нужно не на передовую. Обучать людей нужно здесь и сейчас, потому что, возможно, через две недели придёт приказ, и, я думаю, что малая часть из нас вернётся домой», — заключил солдат с позывным «Яндекс».