НОВОСТИОбщество

Мобилизованных ещё в октябре резервистов с Алтая отправляют из новосибирской учебки на СВО

Глава Чойского района рассказал, что ни в ком из мобилизованных не возникает сомнений

16 декабря 2022, 08:41, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Мобилизованные жители Республики Алтай через несколько дней отправятся из Новосибирска в зону проведения СВО. Об этом сообщает портал «Новости Горного Алтая».

«Много говорили о предстоящей поездке. Все готовы исполнить свой гражданский и воинский долг. Ни в ком из них не промелькнула и тень сомнения. Пожелал парням выполнить все поставленные боевые задачи и вернуться домой живыми», — рассказал глава Чойского района Игорь Русских, который пообщался с мобилизованными.

В Новосибирск мужчин из Республики Алтай отправили в октябре, после чего они проходили подготовку и боевое слаживание.

Комментарии 35

  • Вроде раньше мелькало,что в октябре из республики не мобилизовали никого?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • А Русских чё сам ни поехал? Плоскостопие?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Возвращайтесь живыми, наши ГЕРОИ!!! А мы будем за Вас молиться!!! Гоните нацистов с РУССКОЙ ЗЕМЛИ!!!
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Бог, на земле один, а ты какому богу будешь молится?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • а ты какому богу будешь молится? ***** Что за провокационные вопросы? СВО не устаивает?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Вроде раньше мелькало,что в октябре из республики не мобилизовали никого? --- Это добровольцы! Пусть вернуться живыми!
    16 декабря, Гость   Ответить
  • На земле живёт только один народ богоносец.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • а ты какому богу будешь молится? **** Что за провокационные вопросы? СВО не нравится?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, На земле живёт только один народ богоносец. - Угу. Gott mit Uns!
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Ровно год назад договаривались с американцами насчёт границ НАТО вблизи России.Не договорились.В начале этого года договаривались по военным вопросам с украинцами,тоже не договорились.Их "не колыхали" вопросы безопасности России,слова на них не действовали.Ситуация перешла в другую,более действенную плоскость-зазвучали пушки и полетели ракеты.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Готт мит унс.---Какие же из них богоносцы?Бог покинул их уже в конце 1942-го.Да и никогда не был он с ними.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, Что за провокационные вопросы? СВО не нравится? Товарищ майор, а ты в окопах СВО был?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Бог, на земле один ****** А его хоть кто-нибудь хоть когда-нибудь хоть как-то видел? О нём есть только древние косноязычные сказки, которые провозглашают одно, а в результате получается совсем другое.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Ситуация перешла в другую,более действенную плоскость-зазвучали пушки и полетели ракеты. **** Кто-то на нас напал и вторгся на нашу международно признанную территорию?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, если вы слепой, то вам, никогда его не увидеть.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, если вы слепой, то вам, никогда его не увидеть. ----- А у вас что, есть сэлфи?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • В чем заключаются задачи?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • В чем заключаются задачи? ***** Ты в анабиозе был последние 20 лет?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Ты в анабиозе был последние 20 лет?___ Как быстро время пролетело... У нас СВО 20 лет ?)
    16 декабря, Гость   Ответить
  • У нас СВО 20 лет **** Задачам, которые решаются в ходе СВО, уже лет 20.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Задачам, которые решаются в ходе СВО, уже лет 20__ А можно поподробнее с этого места?)))
    16 декабря, Гость   Ответить
  • А если конкретно?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • А можно поподробнее с этого места/А если конкретно **** У меня нет никакого желания тратить своё время на человека, корчащего из себя клоуна. Всё ты знаешь сам, только ты имеешь желание поюродствовать. Мне же тебя кормить не хочется. Я так понимаю ты имеешь против СВО. Наверное за хохлов. Вернее не так, на "за хохлов", а ты "против Путина". У тебя то у самого вменяемые аргументы "против" есть? Или ты будешь повторять пиндосско-хохляцкую пропаганду?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Гибнут российские пацаны в золотом возрасте. Какие аргументы тебе ещё нужны. Их нет, а ты, почему-то, жив, сидишь в тепле, комменты пишешь.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • У меня нет никакого желания тратить своё время ---Гость, Вот это вас прорвало))) Знатный получился...словесный понос))) А по теме-то есть что сказать? Не?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Есть люди, которые не видят дальше своего носа.Встречаются такие взрослые:а сё такое, а посему,а нильзя...
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Знатный получился...словесный понос)) ***** Согласен, ты по-ходу золотарь по профессии...
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Гибнут российские пацаны в золотом возрасте. Какие аргументы тебе ещё нужны. Их нет, а ты, почему-то, жив, сидишь в тепле, комменты пишешь. ***** Они защищают Родину. Согласно законодательства РФ Херсонская и Запорожская области и Донецкая и Луганская республики - это часть Российской Федерации. По ней наносят удары из натовского оружия силы ВСУ. Они убивают мирных жителей - граждан РФ. Вот их и защищают "российские пацаны в золотом возрасте". Или у тебя есть возражения?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Есть люди, которые не видят дальше своего носа---------А есть такие, которые очень много смотрят телевизор.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • А есть такие, которые очень много смотрят телевизор. ***** А есть такие, которые ципсошников слушают.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • которые ципсошников слушают.___что такое ципсошники?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • __что такое ципсошники ***** А ты что за явление? Ты - дебил?
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Согласно законодательства РФ Херсонская и Запорожская области и Донецкая и Луганская республики - это часть Российской Федерации.---Вот только на международной арене считают по-другому. Наверное законодательство РФ там не действует.
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а что Ты не поехал?
    17 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, безбожник!!!
    18 декабря, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров