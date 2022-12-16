Мобилизованных ещё в октябре резервистов с Алтая отправляют из новосибирской учебки на СВО

Глава Чойского района рассказал, что ни в ком из мобилизованных не возникает сомнений

16 декабря 2022, 08:41, Илья Звягинцев

Фото: unsplash.com

Мобилизованные жители Республики Алтай через несколько дней отправятся из Новосибирска в зону проведения СВО. Об этом сообщает портал «Новости Горного Алтая».

«Много говорили о предстоящей поездке. Все готовы исполнить свой гражданский и воинский долг. Ни в ком из них не промелькнула и тень сомнения. Пожелал парням выполнить все поставленные боевые задачи и вернуться домой живыми», — рассказал глава Чойского района Игорь Русских, который пообщался с мобилизованными.

В Новосибирск мужчин из Республики Алтай отправили в октябре, после чего они проходили подготовку и боевое слаживание.