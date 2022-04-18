Последний писк. Как прошел первый «день высокой моды» в Барнауле

Более 200 стильных образов представили дизайнеры на первом Altai Fashion Week, прошедшем в столице края в субботу, 16 апреля. Некоторые из них покорили зарубежную публику. Уход иностранных масс-маркетов вызвал ликование у барнаульских дизайнеров: теперь многие горожане обратятся к местным брендам. Одежды по «последнему писку» хватит на всех, уверяют стилисты. Где будут наряжаться модницы, какие тренды этой весной обязательно нужно знать и чего не хватает на модном рынке в Барнауле, читайте в материале Марии Лаврищевой.

Altai Fashion Week в Барнауле / Фото: Алина Богомолова



«Это должно было случиться гораздо раньше»

Первый модный показ в Барнауле, призванный продемонстрировать новинки в дизайне одежды и показать местные бренды лицом, прошёл 16 апреля. На нём представили 25 коллекций, среди которых и повседневная одежда, и оригинальные дизайнерские решения, и — свадебные платья.

Altai Fashion Week в Барнауле / Фото: Алина Богомолова

«Это событие должно было случиться гораздо раньше — нам это было необходимо. У нас появилось огромное количество дизайнеров, начиная от среднего сегмента и заканчивая премиум, коллекции которых люди должны увидеть», — рассказывает стилист Евгения Пашнева-Волкова.

Дизайнеры говорят, что в Барнауле мода не отстаёт от зарубежных тенденций и не уступает московскому уровню. «Многие производители улавливают тенденции за границей — Китай, Япония, Европа. И быстро воплощают их. Раньше такого не было. До Барнаула всё доходило лет за пять. А сейчас мы на уровне Москвы», — отметила Анастасия Завьялова, руководитель бренда подростковой одежды Trendy Kids.

Фото: Алина Богомолова. На снимке стилист Евгения Пашнева-Волкова



Не хватает вечерних нарядов

В Барнауле не достаёт брендов, которые занимаются вечерней модой, говорит Евгения Пашнева-Волкова. Особенно эта нехватка обострилась, когда рынок покинули привычные масс-маркеты. Повседневной одежды в городской индустрии моды пока хватает с лихвой — и оверсайз, и романтичного стиля, и одежды по фигуре.

Altai Fashion Week в Барнауле / Фото: Алина Богомолова

«Наши научились благодаря большой конкуренции шить хорошо. Чтобы выделяться, у маленьких коллекций и магазинов есть два варианта — либо уникальность, либо уникальность и качество. По-другому нельзя — люди пройдут мимо», — объяснила Евгения Пашнева-Волкова.

«Я горжусь тем, что знакома со всеми брендами, которые представлены. Это хороший шанс для молодых дизайнеров — удивить меня», — добавила Евгения.

Altai Fashion Week в Барнауле / Фото: Алина Богомолова

Необычные детали

Одна из дизайнерских коллекций студентов АлтГУ, которая была представлена на показе — «Переосмысленные». В ней воплощается тренд на осмысленное потребление. Студентки Дарья Бацына и Дарья Бедарева рассказали, что для создания оригинальных образов собирали джинсовые вещи по всему городу.

«Мы писали объявления и расклеивали их по Барнаулу, чтобы найти те самые джинсовые вещи, которые позже обретут вторую жизнь. Также мы покупали мешки с трикотажем. Нам нужны были только рваные кусочки этой ткани, чтобы разбавить джинсу», — рассказала Дарья Бацына.

Altai Fashion Week в Барнауле / Фото: Алина Богомолова

«Мы искали старые вещи, которые давно уже не в тренде. Сейчас в моде простая базовая одежда и необычные детали. А вот у тех вещей, которые мы собрали, были вычурные элементы — цепочки, потёртости. Но нам удалось сделать их модными», — говорит Дарья Бедарева.

Юные дизайнеры сшили эту коллекцию всего за неделю. Спрос на необычную одежду уже есть, отметили девушки. Но превращать трендовую идею в бизнес планируют сами.

Пластичные металлы вместо золота

Необычные украшения, созданные в технике «металлическая глина» (по-другому — «пластичный металл»), привезла на показ Юлия Чехова. Аксессуары создаются из массы, похожей в обычном виде на глину. Она состоит на 90% из металлической пудры (серебра, бронзы или меди) и на 10% из пластификатора на органической базе. Технология создания украшений основана на вплавлении изделия в печи.



Altai Fashion Week в Барнауле/ Фото: Алина Богомолова

«Моему бренду два года, но первый год можно назвать знакомством с материалом. Сначала я боялась даже подходить к печи. Температура там не маленькая — от 350 до 920 градусов», — поделилась мастер.

В процессе плавления пластификатор выгорает, остаётся только металл. Юлия работает с бронзой, латунью и железом. Сложнее всего, говорит мастер, выплавлять аксессуары из железа: чуть что не так и оно уже окислилось и испортило всю композицию.

Украшения Юлии Чеховой уже побывали на модном показе в Дубае. Сейчас мастер активно знакомит российских модниц с трендом. По её словам, золото и серебро уже не так популярны. Будущее — за новыми технологиями.

«В наше время золото дорожает. И женщины будут искать альтернативу. А этот материал даже по цвету напоминает золото. Кроме того, он „молодой“ — его придумали в Японии только 30 лет назад», — считает Юлия Чехова.

Фото: Алина Богомолова

Средняя стоимость таких украшений — 3500-5000 рублей. Аксессуары с драгоценными камнями дороже — комплекты от 13 тысяч рублей, серьги от 6500 рублей. Но конечная цена зависит от изделия — каждое уникально.

Сейчас у мастера возникли проблемы с поставками — исходный японский материал поступал в Россию через Польшу. Материал у Юлии ещё есть, но в дальнейшем будет непросто. «Возможно, буду уходить уже в ювелирную сферу, освою литьё. Но нужно всё просчитать», — говорит Юлия Чехова.

Мода для подростков

На вешалках в примерочной — яркие наряды, повышающие настроение. А моделям, которые выйдут в них на подиум, всего 10-15 лет. Подростковый показ на Altai Fashion Week сделали только один. Но, как говорят организаторы, всё ещё впереди — в будущем году планируется расширить линейку подростковой одежды и представить детскую.

«В нашем городе одежды для подростков, которые увлекаются модой, не так много. А ведь они схватывают модные тенденции ещё быстрее, чем взрослые. И моя задача — привезти им новинки быстрее, чем они успеют их захотеть», — рассказала Анастасия Завьялова, директор местного бренда подростковой одежды.

Удивлять — готовы

«Нам удалось всё реализовать. Это пока только первая проба, но по залу, технически было всё красиво, идеально. Мы это сделали! Я думаю, что на фотографиях, видео и в жизни это смотрится эстетично и красиво!» — говорит Виктория Труевцева, директор модельного агентства An Eye Models.

Фото: Алина Богомолова

В будущем году Маргарита Пикалина и Виктория Труевцева планируют сделать показ ещё масштабнее, расширить рекламную кампанию, чтобы как можно больше людей узнали о том, что в Барнауле модная индустрия не стоит на месте, а бренды готовы удивлять.

Фото: Алина Богомолова

«Разобьём Altai Fashion Week на несколько дней, поделим на несколько дней дизайнеров и бренды. Также планируем запустить съёмки перед показами. Но пока это всё в разработке», — отметили девушки.