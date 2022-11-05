Мокрый снег и штормовой ветер. Жителей Алтайского края предупредили о надвигающейся непогоде

В региональном главке МЧС жителей и гостей Алтайского края предупредили о надвигающейся непогоде.

«По данным синоптиков, 6 ноября, на территории Алтайского края, в отдельных районах, ожидаются осадки в виде мокрого снега, дождя, возможны гололёдные явления. Ветер, местами порывы до 17-22 м/с», — сказано в сообщении спасателей.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности в период непогоды.

Отметим, что по прогнозам регионального гидрометцентра, в некоторых районах Алтайского края дневная температура воздуха 6 ноября может опуститься до -1 градуса.