Мокрый снег и сильный ветер ожидаются в Алтайском крае в ближайшие дни

Холодная погода с осадками и сильным ветром установится в Алтайском крае в ближайшие дни, сообщают в региональном Гидрометцентре.

Так, в ночь на 20 апреля в крае похолодает до -2...+3 градусов, а местами по востоку — до -7 градусов. Преимущественно без осадков. Днём термометры покажут +8...+13 градусов, по югу будет до +18 градусов. В отдельных районах дождь. Ветер подует юго-западный с порывами до 14 м/с.

В ночное время 21 апреля температура воздуха составит +1...+6 градусов, а днём потеплеет до +10...+15 градусов. На большей части региона при этом ожидается дождь, а по северу и предгорьям — с мокрым снегом. Западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 м/с, при порывах — до 21 м/с.

22 апреля ночью также будет холодно — от -2 до +3 градусов, днём температура воздуха составит +4...+9 градусов. На большей части территории в эти сутки также будет дождь с мокрым снегом. На дорогах местами гололедица. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 8-13 м/с, местами порывы до 20 м/с.