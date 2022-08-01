Молния убила сразу двух коров в Алтайском крае
По словам местных жителей, это уже не первый случай, когда непогода уничтожает скот
1 августа 2022, 22:59
В Алтайском крае молния убила сразу двух коров. Как сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул», происшествие случилось на пастбище возле села Усть-Таловка Курьинского района.
«Это уже не первый случай, когда непогода вредит сельчанам, уничтожая скот», — добавил местный житель.
На снимке, приложенном к посту, видно, что ранений на животном нет, а рядом с ним — обожжённый кусок земли.
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