Молния убила сразу двух коров в Алтайском крае

По словам местных жителей, это уже не первый случай, когда непогода уничтожает скот

1 августа 2022, 22:59

В Алтайском крае молния убила сразу двух коров. Как сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул», происшествие случилось на пастбище возле села Усть-Таловка Курьинского района.

«Это уже не первый случай, когда непогода вредит сельчанам, уничтожая скот», — добавил местный житель.

На снимке, приложенном к посту, видно, что ранений на животном нет, а рядом с ним — обожжённый кусок земли.

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