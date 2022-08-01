Молния убила сразу двух коров в Алтайском крае

В Алтайском крае молния убила сразу двух коров. Как сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул», происшествие случилось на пастбище возле села Усть-Таловка Курьинского района.

«Это уже не первый случай, когда непогода вредит сельчанам, уничтожая скот», — добавил местный житель.

На снимке, приложенном к посту, видно, что ранений на животном нет, а рядом с ним — обожжённый кусок земли.