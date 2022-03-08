Мораторий на проверки и кредитные каникулы. Путин подписал указ о новых мерах поддержки бизнеса и россиян

Президент России Владимир Путин подписал указ о новых мерах поддержки россиян и бизнеса в условиях санкций. Текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.

Власти могут ввести мораторий на проверки в малых и средних компаниях на 2022 год. Для IT-компаний срок запрета на проверки продлится до 2024 года.

Также предусматривается возможность ведения бизнеса без продления лицензий и упрощение процедуры госзакупок.

Для россиян указ предусматривает использование кредитных каникул (если договор заключён до 1 марта 2022-го, на срок до полугода и при условии падения доходов больше чем на 30%).

Также правительство получит возможность оперативно повышать пенсии.