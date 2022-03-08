Мораторий на проверки и кредитные каникулы. Путин подписал указ о новых мерах поддержки бизнеса и россиян
Компании в России получат возможность вести деятельность без лицензии, а также будут избавлены от проверок
Президент России Владимир Путин подписал указ о новых мерах поддержки россиян и бизнеса в условиях санкций. Текст указа опубликовали на официальном сайте Кремля.
Власти могут ввести мораторий на проверки в малых и средних компаниях на 2022 год. Для IT-компаний срок запрета на проверки продлится до 2024 года.
Также предусматривается возможность ведения бизнеса без продления лицензий и упрощение процедуры госзакупок.
Для россиян указ предусматривает использование кредитных каникул (если договор заключён до 1 марта 2022-го, на срок до полугода и при условии падения доходов больше чем на 30%).
Также правительство получит возможность оперативно повышать пенсии.