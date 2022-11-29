Морозы не уйдут. В МЧС предупредили о сохранении холодной погоды в Алтайском крае
Жителей региона призвали быть максимально осторожными, следить за печами и отопительными приборами, а также по возможности отказаться от дальних поездок и выездов на природу
В Алтайском крае с 30 ноября по 2 декабря сохранится холодная погода с температурами воздуха до -30 градусов и ниже. Об этом со ссылкой на данные синоптиков сообщает региональное управление ГУ МЧС России.
Самые низкие температуры ожидаются в Локтевском, Курьинском, Краснощёковском, Бийском, Заринском, Павловском, Первомайском, Рубцовском, Усть-Пристанском районах, а также в Барнауле и Алейске.
В МЧС призвали в эти дни быть максимально осторожными, следить за печами и отопительными приборами, а также по возможности отказаться от дальних поездок и выездов на природу.
При этом жителям и гостям Алтайского края необходимо уделить больше внимания мерам пожарной безопасности, ведь основной источник возгораний в такой период — печное и газовое отопление, электрооборудование.