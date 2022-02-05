Мощность ПЦР-лаборатории в Алтайском крае увеличат в 1,5 раза

В Диагностическом центре Алтайского края решили увеличить мощность ПЦР-лаборатории. Как сообщает пресс-служба правительства региона, сейчас туда ежедневно доставляют свыше 12 тысяч проб для исследования на COVID-19, тогда как мощность лаборатории — 8 тысяч.

Как отметили в Минздраве региона, нагрузка на сотрудников центра колоссальная, а все кадровые ресурсы и технические резервы переброшены на проведение ПЦР-тестов.

В связи с этим с 7 февраля власти увеличат мощность лаборатории, что позволит ускорить процесс проверки анализов в полтора раза. Кроме того, часть специалистов медцентра прошли переквалификацию для работы в ПЦР-лаборатории, а к разбору и сортировке проб привлекли студентов Барнаульского базового медицинского колледжа.