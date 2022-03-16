Мошенники начали использовать поддельные сайты для проверки слитой базы карт

Мошенники начали использовать поддельные сайты, для того чтобы проверить слитую в сеть базу банковских карт. Об этом сказано в сообщении Роскачества.

База, в которой содержатся данные более чем о ста тысячах пользователей, ранее оказалась доступна для злоумышленников.

Теперь держателям этих карт могут приходить ссылки на ресурсы, которые предлагают ввести данные карты, для того чтобы «проверить, не попал ли их счёт в руки злоумышленников».

Эксперты посоветовали никак не реагировать на подобные ссылки, не вводить данные своих банковских карт и не диктовать их мошенникам в случае телефонного звонка.