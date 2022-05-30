Мошенники продают отдых на несуществующей базе в Республике Алтай
После того как люди скидывают предоплату, злоумышленники просто перестают им отвечать
30 мая 2022, 16:43, Илья Звягинцев
В социальных сетях людям предлагают отдохнуть на несуществующей базе в Республике Алтай. Об этом рассказали подписчики сообщества «В курсе 22».
В объявлении сказано, что база «Русский нордик» находится в 50 км от села Элекмонар и в 22 км от урочища Каракол. Желающим отдохнуть предлагают внести 100-процентную предоплату за проживание.
Пользователи заметили, что если в поисковике прогнать фотографии, которые якобы относятся к базе отдыха, оказывается, что они взяты из других мест.
Отмечается, что сообщения от мошенников стали появляться в Сети с начала мая.
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