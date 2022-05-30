Мошенники продают отдых на несуществующей базе в Республике Алтай

В социальных сетях людям предлагают отдохнуть на несуществующей базе в Республике Алтай. Об этом рассказали подписчики сообщества «В курсе 22».

В объявлении сказано, что база «Русский нордик» находится в 50 км от села Элекмонар и в 22 км от урочища Каракол. Желающим отдохнуть предлагают внести 100-процентную предоплату за проживание.

Пользователи заметили, что если в поисковике прогнать фотографии, которые якобы относятся к базе отдыха, оказывается, что они взяты из других мест.

Отмечается, что сообщения от мошенников стали появляться в Сети с начала мая.