Мошенники стали пугать россиян новой волной мобилизации
В социальных сетях распространяют сообщения о «списках» тех, кто под неё попадёт, но присылаемые ссылки являются опасными
11 января 2023, 14:46, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В социальных сетях стали распространять сообщения о новой волне мобилизации, которая якобы начнётся 2 февраля. Эти сообщения рассылают мошенники.
Ссылки, которые прикрепляют к сообщениям, сопровождаются объяснением о том, что перейдя по ней можно увидеть списки тех, кто попадёт под следующую волну мобилизации.
Как сообщает телеграм-канал «Война с фейками», подобные рассылки делают мошенники, а ссылки, которые они присылают, являются опасными.
Пользователей социальных сетей предупредили о том, что по подобным ссылкам лучше не переходить.
Комментарии 23