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Мошенники стали пугать россиян новой волной мобилизации

В социальных сетях распространяют сообщения о «списках» тех, кто под неё попадёт, но присылаемые ссылки являются опасными

11 января 2023, 14:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В социальных сетях стали распространять сообщения о новой волне мобилизации, которая якобы начнётся 2 февраля. Эти сообщения рассылают мошенники.

Ссылки, которые прикрепляют к сообщениям, сопровождаются объяснением о том, что перейдя по ней можно увидеть списки тех, кто попадёт под следующую волну мобилизации.

Как сообщает телеграм-канал «Война с фейками», подобные рассылки делают мошенники, а ссылки, которые они присылают, являются опасными.

Пользователей социальных сетей предупредили о том, что по подобным ссылкам лучше не переходить.

 

Комментарии 23

  • Ципсо раскачивает. Украинские и западные службы заинтересованы в создании панических настроений, всепропальщичества, эмиграции. Айтишников в открытую зарубеж переманивают. Товарищ, бди!
    11 января, Гость   Ответить
  • якобы начнётся 2 февраля---Дык 2 и поглядим :)
    11 января, Гость   Ответить
  • Айтишников в открытую за рубеж переманивают --- если бы им всем дали бронь, они бы не переманивались
    11 января, Гость   Ответить
  • Хохлятские айтишники и распространяют эти ссылки. Они и другие полезные для врага дела в айти сфере делают. Им за это дают бронь. Потому что понимают, где они полезней
    11 января, Гость   Ответить
  • Давайте не 2-го. У меня ДР.
    11 января, Гость   Ответить
  • Несознательные трусы до 2-го могут убежать или спрятаться
    11 января, Гость   Ответить
  • У Ельцина 1-го ДР
    11 января, Гость   Ответить
  • ну 2 и подарок как раз
    11 января, Гость   Ответить
  • а в чем мошенничество?
    11 января, Гость   Ответить
  • а в чем мошенничество? - читайте ВЕСЬ текст а не только заголовок "подобные рассылки делают мошенники, а ссылки, которые они присылают, являются опасными.Пользователей социальных сетей предупредили о том, что по подобным ссылкам лучше не переходить."
    11 января, Гость   Ответить
  • Ну так они не знают, будет или нет, но мошенничают. Желающие узнать проходят по ссылке и цепляют вирус, который, например, читает пароли к сбербанк-онлайн
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, а в чем мошенничество? ------ Перейдите по ссылке (если Вам пришлют такое сообщение) и узнаете)))
    11 января, Гость   Ответить
  • подобные рассылки делают мошенники, а ссылки, которые они присылают, являются опасными -----а в ч ем опасность ? сложно было всё обьяснить? прям сразу захотелось пойти по ссылке и ждать, когда из-за угла прилет опасность (топор? наводнение? ограбление? кариес?)
    11 января, Гость   Ответить
  • А первой волной тоже мошенники пугали?
    11 января, Гость   Ответить
  • Т.е. если придёт сотрудник военкомата и предложит взять повестку, можно ответить отказом и сказать что он мошенник?
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, (топор? наводнение? ограбление? кариес?) ------- Да нет, тут все проще - вирус компьютерный.
    11 января, Гость   Ответить
  • Предыдущую дату, которую усиленно гоняли в телеграмме была 9 января, якобы объявят. Дата прошла, ничего не поменялось, придумали новую.
    11 января, Гость   Ответить
  • Усатый сказал, что неправда, значит правда.
    11 января, Гость   Ответить
  • После 2 февраля придумают третью дату. И так до тех пор пока не случится очередная волна. Учитывая, что Франция, Германия, США начали поставку бронетранспортеров и другого тяжелого вооружения, это случится, если не договорятся о заморозке или каком-то перемирии. Англосаксонские уроды стравили славян со славянами и раскручивают конфликт, подпитывая оружием и истерией в СМИ. Трагедия как для Украины, так и для России...
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, да, если посмотреть архивы новостей, то 13 сентября "«В настоящий момент — нет, об этом речь не идет», — цитирует ТАСС ответ Дмитрия Пескова на вопрос о введении общей или частичной мобилизации". А потом случилось 21 число.
    11 января, Гость   Ответить
  • Англосаксонские уроды стравили славян со славянами и раскручивают конфликт, подпитывая оружием и истерией в СМИ Саксоанглийские уроды, в чем виноваты то? Они на тебя напали или что? Ну подкидывают им свои ржавульки и что теперь? Те страшно что ли? Упокойся, Армия РФ всех сильней!!!
    11 января, Гость   Ответить
  • это как с "концом света" модная тема
    11 января, Гость   Ответить
  • Гость, чтение паролей от карты Вашей. переходите непременно
    11 января, Гость   Ответить
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