Мошенники стали пугать россиян новой волной мобилизации

В социальных сетях распространяют сообщения о «списках» тех, кто под неё попадёт, но присылаемые ссылки являются опасными

11 января 2023, 14:46, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В социальных сетях стали распространять сообщения о новой волне мобилизации, которая якобы начнётся 2 февраля. Эти сообщения рассылают мошенники.

Ссылки, которые прикрепляют к сообщениям, сопровождаются объяснением о том, что перейдя по ней можно увидеть списки тех, кто попадёт под следующую волну мобилизации.

Как сообщает телеграм-канал «Война с фейками», подобные рассылки делают мошенники, а ссылки, которые они присылают, являются опасными.

Пользователей социальных сетей предупредили о том, что по подобным ссылкам лучше не переходить.