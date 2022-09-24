Мошка атаковала жителей Алтайского села

Жители села Шумановка Немецкого Национального района пожаловались на нашествие мошки. Пост на эту тему опубликовали в сообществе «Barnaul22».

Местная жительница рассказала о том, что при выходе на улицу людям невозможно открыть рот и глаза.

Женщина опубликовала видео, на котором показала большое количество насекомых, летающих на улице.

Также на нашествие мошки пожаловались жители Тальменки. Сельчане отметили, что нашествие насекомых длится уже целый месяц.