Мошка атаковала жителей Алтайского села
Люди утверждают, что при выходе на улицу невозможно открыть глаза и рот
24 сентября 2022, 18:49, Илья Звягинцев
Жители села Шумановка Немецкого Национального района пожаловались на нашествие мошки. Пост на эту тему опубликовали в сообществе «Barnaul22».
Местная жительница рассказала о том, что при выходе на улицу людям невозможно открыть рот и глаза.
Женщина опубликовала видео, на котором показала большое количество насекомых, летающих на улице.
Также на нашествие мошки пожаловались жители Тальменки. Сельчане отметили, что нашествие насекомых длится уже целый месяц.
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