Мост, по которому туристы ездят в Горный Алтай, наконец-то отремонтируют в Бийске

Все работы завершат в 2023 году

27 января 2023, 12:25, ИА Амител

В Бийске в 2023 году отремонтируют коммунальный мост, по которому туристы едут в Горный Алтай и Белокуриху, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края. В течение прошлого года власти наукограда пытались найти подрядчика для выполнения работ, но безуспешно.

Когда пройдёт ремонт?

Все работы должны завершить в этом году. Власти уже определили организацию, которая возьмётся за объект. Сейчас в городе ведётся заготовка материалов. Во время проведения работ на мосту можно будет проехать только по двум полосам. Сейчас в мэрии разрабатывают схему движения транспорта в летний период, чтобы не возникало неудобств для туристов. Всего в 2023 году в планах мэрии Бийска ремонт 14 объектов и 15,5 километра автодорог в рамках федерального проекта.

А чем вообще известен этот мост?

Мост был открыт в 1965 году, он состоит из семи пролётов. В 1992 году его ремонтировали внепланово – меняли конструкции. В 2002-м вновь потребовался капитальный ремонт, который закончили только в 2006 году. Кстати, нормативный срок эксплуатации объекта – 70 лет. Длина моста без подходов составляет 518 метров, ширина проезжей части – 14 метров. Его пропускная способность – 5 тысяч автомобилей в сутки.

В 2018 году власти наукограда разработали проектно-сметную документацию ремонта переправы. На это ушло 3,4 миллиона рублей. Тогда планировалось починить конструкции проезжей части и тротуаров, трамвайные пути, контактные сети, подходы, устроить водоотвод, заменить парапеты, укрепить откосы, земляное полотно на подходах, а также выполнить озеленительные работы и устроить освещение и откосные лестницы.