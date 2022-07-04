Мотоцикл возле «Байк-бара» переехал на пляж «Водный мир»

В Барнауле знаменитый мотоцикл, который ранее располагался на проспекте Красноармейском возле «Байк-бара», теперь находится на «Водном мире», сообщает «Регион 22».

Напомним, накануне арт-объект убрали ради парковки, строительство которой потребовали местные жители. Сутки местонахождение мотоцикла-символа не было известно.

«Огромный байк никуда не пропал. Его „поселили“ на пляже. Так что крутые фотки за рулём огромного мотоцикла можно будет делать в купальниках», — успокоили в паблике.

Мотоцикл возле «Байк-бара» переехал на пляж / Фото: vk.com/altai_region22

Кстати, парковку под настоящие мотоциклы и площадку под уличное кафе возле «Байк-бара» тоже демонтируют.