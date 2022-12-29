Мужчина за рулем «Буханки» сбил восьмилетнего мальчика на Алтае

Ребенка госпитализировали

29 декабря 2022, 16:39, ИА Амител

Фото: ГУ МВД по Республике Алтай

28 декабря в Горно-Алтайске водитель за рулем УАЗ-3390944 (в простонародье известен как «Буханка» сбил восьмилетнего мальчика. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Республике Алтай, ребенок переходил дорогу вне пешеходного перехода.

За рулем машины находился 67-летний мужчина, который в момент ДТП двигался со стороны улицы Дубовая Роща в направлении переулка Соснового. Ребенка госпитализировали.

В отношении водителя возбуждено дело по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего)