Мужчины в Алтайском крае живут на 10 лет меньше женщин

Для мужчин Алтайского края средняя ожидаемая продолжительность жизни по итогам 2020 года составила 65,18 года. Для женщин этот показатель равнялся 75,16. Это следует из данных Алтайкрайстата, предоставленных ко Дню защитника Отечества.

На 1 января 2021 года мужчины составляли 46,2% населения края — всего 1 059 803 человека. Из них 56,1% проживали в городе. Средний возраст мужчин — 38,12 года, женщин — 43,24.

На рынке труда занятого мужского населения больше, нежели женского — 64,4% рабочей силы составляли мужчины по данным за третий квартал 2021 года. 73,4% из них работали на предприятии или в организации со статусом юридического лица. 22,2% были заняты по найму, в фермерском хозяйстве или в предпринимательстве без образования юрлица.

Самыми “мужскими” сферами экономики стали обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (94,6 % рабочей силы — мужчины), добыча полезных ископаемых (91,7 %), строительство (89,5 %).