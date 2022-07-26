На Алтае 17 пенсионеров отдали 2,5 млн рублей мошенникам по схеме «родственник попал в беду»

В Алтайском крае задержали мошенников, обманывавших пожилых жителей, сообщает региональное МВД.

Только с начала июля они похитили около 2,5 млн рублей у 17 пенсионеров.

«Потерпевшие — преимущественно пожилые граждане — рассказывали, что стали жертвами обмана и лишились своих сбережений. Злоумышленники по телефону представлялись близкими родственниками и сообщали, что по их вине произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. В процессе разговора предлагали передать им деньги, чтобы избежать неприятных последствий», — рассказали в ведомстве.

Задержанные — два 19-летних жителя Барнаула, которых ранее уже привлекали к уголовной ответственности. Молодые люди признались, что работали на группу мошенников и забирали себе около 10% от «дохода».

Барнаульцев отправили под стражу. Им грозит до пяти лет лишения свободы за «мошенничество с причинением значительного ущерба». Сейчас злоумышленников проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.