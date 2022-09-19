На Алтае автомобиль после ДТП «залетел» на крышу припаркованной машины
Предположительно, виновником аварии оказался 14-летний подросток, находившийся в состоянии алкогольного опьянения
19 сентября 2022, 16:59
Необычное ДТП произошло в Горно-Алтайске. Как сообщает паблик «Подслушано Горно-Алтайск», утром 19 сентября «Лада» на большой скорости врезалась в стоящий во дворе Nissan Serena, в результате чего «припарковалась» на его крыше.
Как сообщает Regnum, виновником аварии оказался 14-летний подросток, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.
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