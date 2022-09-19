На Алтае автомобиль после ДТП «залетел» на крышу припаркованной машины

Необычное ДТП произошло в Горно-Алтайске. Как сообщает паблик «Подслушано Горно-Алтайск», утром 19 сентября «Лада» на большой скорости врезалась в стоящий во дворе Nissan Serena, в результате чего «припарковалась» на его крыше.

Как сообщает Regnum, виновником аварии оказался 14-летний подросток, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Однако официального подтверждения этой информации пока нет.