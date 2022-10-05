На Алтае более 11 тысяч должников попросили оставлять им хотя бы прожиточный минимум

В Алтайском крае судебным приставам поступило более 11 тысяч заявлений от жителей, являющихся должниками по исполнительным производствам, о сохранении прожиточного минимума, сообщает региональная ФССП.

«Более 7,5 тыс. заявлений рассмотрены с принятием решений об обеспечении неприкосновенности минимального размера дохода», — рассказали в ведомстве.

Приставы пояснили, что для сохранения прожиточного минимума необходимо обратиться в подразделение, в котором возбуждено исполнительное производство, или направить заявление через Единый портал госуслуг.

В ведомстве напомнили, что с 1 июля должникам предоставлена возможность написать заявление о сохранении прожиточного минимума и подать его непосредственно в банк, где открыт расчётный счёт. В этом случае банк будет обязан каждый месяц сохранять на счёте «минимум».