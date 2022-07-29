На Алтае два бухгалтера воровали деньги на поставках продуктов в детское учреждение

В Алтайском крае бухгалтеров дошкольного образовательного учреждения будут судить за хищение денег в особо крупном размере, сообщает региональный СК.

В Белокурихе главный бухгалтер и бухгалтер одного из детских садов с января 2017 года по декабрь 2021-го изготавливали фиктивные документы.

«Приобщали к бухгалтерской документации финансовые документы о проведённых операциях с несуществующими хозяйственными обществами по поставке продуктов питания», — пояснили в ведомстве.

За пять лет сотрудницы похитили около 3,5 млн рублей.

Кроме того, с февраля 2015 года по декабрь 2018 года главбух присвоила более 500 тыс. рублей, которые перечисляла на банковские счета, никак не связанные с учреждением.

Женщины вину признали полностью. В зависимости от роли и степени участия их обвинили в «групповом присвоении чужого имущества» и «присвоении чужого имущества с использованием служебного положения» (до 10 и 6 лет лишения свободы соответственно).