На Алтае ищут стрессоустойчивого директора с зарплатой 200 тысяч рублей

Аналитики hh.ru выбрали самые необычные и высокооплачиваемые предложения работы для соискателей из Алтайского края, сообщает «Наш Бийск».

Требуется директор магазина по продаже iPhone и аксессуаров. Зарплата — до 200 тысяч рублей на руки.

«Амбициозный человек. Активный, порядочный, честный, целеустремлённый, стрессоустойчивый», — указано в требованиях.

Необходимо найти помещение, провести ремонт, купить мебель и открыть магазин, а после — заняться решением всех организационных и операционных вопросов, приёмом и заказом товара, ведением учёта, продажей смартфонов, взаимодействием с клиентами и так далее. Причём вначале директор всё делает сам, а потом на работу возьмут продавца.

Кроме того, лесопромышленная компания с Дальнего Востока ищет в Алтайском крае директора по производству. Зарплата — от 350 тысяч рублей плюс годовой бонус.

«Высшее профильное образование (технология деревообработки, технология переработки древесины). Стаж работы в качестве руководителя производства в сфере деревообработки не менее трёх лет», — говорится в требованиях к соискателю.