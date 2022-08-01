На Алтае ищут стрессоустойчивого директора с зарплатой 200 тысяч рублей
Вначале директор всё делает сам, а потом на работу возьмут продавца
Аналитики hh.ru выбрали самые необычные и высокооплачиваемые предложения работы для соискателей из Алтайского края, сообщает «Наш Бийск».
Требуется директор магазина по продаже iPhone и аксессуаров. Зарплата — до 200 тысяч рублей на руки.
«Амбициозный человек. Активный, порядочный, честный, целеустремлённый, стрессоустойчивый», — указано в требованиях.
Необходимо найти помещение, провести ремонт, купить мебель и открыть магазин, а после — заняться решением всех организационных и операционных вопросов, приёмом и заказом товара, ведением учёта, продажей смартфонов, взаимодействием с клиентами и так далее. Причём вначале директор всё делает сам, а потом на работу возьмут продавца.
Кроме того, лесопромышленная компания с Дальнего Востока ищет в Алтайском крае директора по производству. Зарплата — от 350 тысяч рублей плюс годовой бонус.