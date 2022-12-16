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На Алтае из-за одного казахстанца «прикрыли» строительную фирму

Деятельность компании приостановили на 14 суток

16 декабря 2022, 12:01, ИА Амител

Фото: r22.fssp.gov.ru
Фото: r22.fssp.gov.ru

В Алтайском крае приостановили деятельность строительной организации из-за нарушения миграционного законодательства, сообщает региональная ФССП.

«Юридическое лицо с нарушением установленного порядка заключило трудовой договор с гражданином Казахстана, тем самым совершив административное нарушение — неуведомление <...> о заключении трудового договора с иностранным гражданином в срок, не превышающий трёх рабочих дней с даты заключения договора», — рассказали в ведомстве.

В итоге деятельность строительной организации приостановили на 14 суток. Кроме того, руководству компании вручили предупреждение об административной и уголовной ответственности.

«Соблюдение режима по приостановлению деятельности будет находиться на ежедневном контроле», — подчеркнули в ФССП.

Комментарии 15

  • Вот молодцы, а то, что организация и коллектив будет 14 дней терпеть убытки, всем плевать...поддержка властями бизнеса в действии?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Наказание несоразмерно преступлению. Десятки (сотни?) работников в простое. Заказчики стройобъекта получат его со срывом графика. Ну оштрафуйте вы на 200 тысяч, зачем парализовывать всю стройку?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • А не ча закон нарушать. Так их так .
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Буквоеды, онижеш акуенное нарушение выявили
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Пусть своих берут на работу, а не иностранцев, и платят нормально. Тогда и организация, и коллектив будут работать без простоев.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • А как же таёжный союз? И свободное применение рабочей силы в нем?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Так, организации, которая вступает в трудовые отношения с гражданами государств – членов ЕАЭС, не требуется получать разрешение на привлечение иностранных работников, а самим гражданам не нужно получать разрешения на работу (патенты) для заключения в России трудовых договоров (п. 5 ст. 96, п. 1 ст. 97 Договора о ЕАЭС). Отметим, что эти положения распространяются как на работодателей, заключающих трудовые договора с гражданами из стран ЕАЭС, так и гражданско-правовые на выполнение этими лицами работ (услуг).
    16 декабря, Гость   Ответить
  • А как же таёжный союз? И свободное применение рабочей силы в нем? ***** Ты думаешь ты такой острый и умный, что исковеркал название? Ты просто примитив. И никакого "свободного" применения трудовых ресурсов там не предусмотрено. Кури матчасть.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, выше почитай, болезный.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • здесь речь не о разрешении, а не неуведомление о заключении трудового договора
    16 декабря, Гость   Ответить
  • выше почитай, ******* Специально для тупых: неуведомление о заключении трудового договора с иностранным гражданином в срок, не превышающий трёх рабочих дней с даты заключения договора»
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, для болезных и забаненных в гугле: - 5. Уведомлять ИФНС о трудоустройстве иностранцев из ЕАЭС не требуется.
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Русских на фронт, а алтырбасов им на замену ?
    16 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, своим сколько не плати, они всёравно работать не будут,, им лучше охранником за двадцать в месяц на жопе сидеть, чем за восемьдесят на стройке вкалавать.
    18 декабря, Гость   Ответить
  • Гость, а ты попробуй в Казахстане на работу устройся.
    18 декабря, Гость   Ответить
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