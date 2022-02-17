На Алтае могут увеличить выплаты за воспитание приемных детей до трех лет или с инвалидностью

Депутаты АКЗС предлагают на 10% увеличить вознаграждение усыновителей и опекунов, воспитывающих приёмных детей до трёх лет, детей с инвалидностью или с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщается на сайте Заксобрания.

Сейчас приёмные родители ежемесячно получают вознаграждение за каждого усыновлённого ребёнка. Его размер каждый год устанавливает закон о краевом бюджете. Выплата подлежит индексации и выдаётся с применением районного коэффициента, а также увеличивается на 10%, если в приёмной семье воспитывается ребёнок до трёх лет или с ограниченными возможностями здоровья.

Для поддержки семей депутаты предлагают увеличить вознаграждение приёмных родителей ещё на 10%, то есть на 20% от первоначального размера, что повлечёт дополнительные расходы из краевого бюджета не более чем на 1,57 млн рублей.

Председатель комитета АКЗС по промышленности, предпринимательству и туризму, руководитель фракции ЛДПР Владимир Семёнов подчеркнул, что уже во многих регионах России предусмотрели повышение подобных выплат усыновителям. Сделали это и наши соседи.

“Увеличение вознаграждения приёмным родителям за воспитание детей указанной категории в подобном или большем размере предусмотрено законодательством многих субъектов РФ, в частности Иркутской и Томской областей, Камчатского, Красноярского, Приморского краев и Республики Алтай”, — сказал Семёнов.

Закон предлагают ввести в действие с 1 января 2023 года. Проект уже получил поддержку губернатора края Виктора Томенко и экспертов Счётной палаты. Депутаты рассмотрят его на сессии АКЗС 25 февраля. Скорее всего, он будет принят в окончательном чтении.

Справка: с 1 января по 31 октября 2021 года в приёмных семьях Алтайского края воспитывалось 2354 детей-сирот. 55 из них не достигли трёхлетнего возраста, 83 — это дети-инвалиды, 156 — с ограниченными возможностями здоровья. В целом это 12,49% от общего количества приёмных детей в Алтайском крае.