Житель Алтая потерял банковскую карту, когда заправлялся, а потом читал сообщения, как кто-то заправлялся
Молодой человек получил уведомления от мобильного приложения банка о трате средств
11 августа 2022, 11:05
В Алтайском крае задержали мужчину, который пользовался найденной банковской картой, сообщает региональное МВД.
С жалобой в полицию обратился житель Белокурихи, у которого с карты украли более тысячи рублей.
«Пластиковую карту он потерял на одной из АЗС, когда заправлялся. То, что ею воспользовался другой человек, обнаружил не сразу, поскольку СМС-уведомления были отключены. Зайдя в мобильное приложение банка, молодой человек увидел оповещения — кто-то заправился на АЗС», — рассказали в ведомстве.
Правоохранители оперативно задержали жителя Новосибирска, который признался в содеянном. Ему грозит до двух лет лишения свободы за кражу.
В полиции напомнили: если вы потеряли банковскую карту, сразу позвоните на горячую линию банка и заблокируйте её, не дожидаясь, когда ваши сбережения использует кто-то другой.
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