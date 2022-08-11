Житель Алтая потерял банковскую карту, когда заправлялся, а потом читал сообщения, как кто-то заправлялся

В Алтайском крае задержали мужчину, который пользовался найденной банковской картой, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратился житель Белокурихи, у которого с карты украли более тысячи рублей.

«Пластиковую карту он потерял на одной из АЗС, когда заправлялся. То, что ею воспользовался другой человек, обнаружил не сразу, поскольку СМС-уведомления были отключены. Зайдя в мобильное приложение банка, молодой человек увидел оповещения — кто-то заправился на АЗС», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители оперативно задержали жителя Новосибирска, который признался в содеянном. Ему грозит до двух лет лишения свободы за кражу.

В полиции напомнили: если вы потеряли банковскую карту, сразу позвоните на горячую линию банка и заблокируйте её, не дожидаясь, когда ваши сбережения использует кто-то другой.