На Алтае на каникулах полиция будет отлавливать поздно гуляющих детей
Рейды будут проводить во всех населённых пунктах Майминского района
01 января 2023, 11:37, Никита Черников
В Майминском районе Республики Алтай на новогодних каникулах полицейские будут отлавливать детей, которые гуляют в позднее время суток, сообщает паблик «Подслушано Горно-Алтайск».
«Со 2 по 8 января с 22:00 до 06:00 будут проведены рейды во всех населенных пунктах Майминского района: по закону в это время несовершеннолетних не должно быть на улице без присмотра взрослых», — говорится в сообщении.
Если ребёнок попадётся полиции в указанные часы, то его родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей.
Штраф за ночные прогулки несовершеннолетних без присмотра составляет от 1 до 3 тысяч рублей.
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