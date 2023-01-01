На Алтае на каникулах полиция будет отлавливать поздно гуляющих детей

Рейды будут проводить во всех населённых пунктах Майминского района

01 января 2023, 11:37, Никита Черников

Фото: unsplash.com

В Майминском районе Республики Алтай на новогодних каникулах полицейские будут отлавливать детей, которые гуляют в позднее время суток, сообщает паблик «Подслушано Горно-Алтайск».

«Со 2 по 8 января с 22:00 до 06:00 будут проведены рейды во всех населенных пунктах Майминского района: по закону в это время несовершеннолетних не должно быть на улице без присмотра взрослых», — говорится в сообщении.

Если ребёнок попадётся полиции в указанные часы, то его родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию детей.

Штраф за ночные прогулки несовершеннолетних без присмотра составляет от 1 до 3 тысяч рублей.