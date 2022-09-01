На Алтае наказали женщину, которая отказывалась платить банку долги родственников

Жительницу Республики Алтай признали виновной в «злостном уклонении от погашения кредиторской задолженности», сообщают «Новости Горного Алтая».

«Обвиняемая, являясь поручителем родственников по кредиту, не выплачивала задолженность. Представитель банка подал исковое заявление о взыскании задолженности с должников и поручителей. Суд удовлетворил требования банка, на ответчицу возложили обязанность погасить задолженность в размере более 3 млн рублей», — отмечает издание.

Женщина проигнорировала решение суда. При этом она занимается бизнесом и имеет доходы, а также получила субсидии от государства.

Как уточнили в республиканской прокуратуре, подсудимая вину признала, её оштрафовали на 55 тысяч рублей и вновь обязали погасить долг по кредиту.