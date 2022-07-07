В Минприроды Алтая рассказали о новом мусорном полигоне в Павловском районе

Замглавы Минприроды Алтайского края Лариса Казанцева сообщила, что работу по поиску участка под комплекс переработки отходов провели совместно с администрацией Павловского района, пишет «Банкфакс».

Казанцева отметила, что земля находится между сёлами Павловск и Боровиково, при этом на достаточном удалении от этих поселений. Рядом расположен местный полигон ТКО.

Замглавы ведомства подчеркнула, что окончательное решение по строительству ещё не принято, хотя в соцсетях уже распространяют информацию об этом.

Казанцева подчеркнула, что администрация Павловского района знает, какая работа проводится и поэтому должна работать с населением, если появятся какие-либо вопросы.

«Что касается конкретно информации, то на сегодняшний день возможность использования данного участка для целей размещения комплексного объекта в сфере ТКО детально прорабатывается. То есть мы пока ещё не можем сказать, что именно на этом земельном участке будет объект», — указала замглавы Минприроды.