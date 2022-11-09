На Алтае нетрезвая женщина решила окультуриться и украла гитару

В Бийске нетрезвая женщина украла гитару в комиссионном магазине. Об этом сообщает городская прокуратура.

Горожанка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришла в комиссионный магазин, где увидела гитару стоимостью три тысячи рублей.

35-летняя мать двоих детей решила, что инструмент ей очень нужен. Она убедилась в том, что на неё никто не смотрит, взяла гитару и ушла. Кража попала на запись камер видеонаблюдения.

«Учитывая, что женщина вернула гитару в магазин и предприниматель более не имеет к ней претензий, а также что совершённое преступление относится к категории дел небольшой тяжести, государственное обвинение признало возможным прекратить уголовное дело за примирением сторон», — рассказали в прокуратуре.