На Алтае ожидают дефицит осадков, и поэтому бабье лето будет ещё более «бабьим»

Существенных изменений в погоде в ближайшее время не предвидится, рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Погода будет определяться потоком северных воздушных масс. Хоть существенных осадков и не ожидается, потому что давление будет постепенно расти, но центр европейской России будет находиться в холодной части антициклона», — пояснил метеоролог.

Наибольшая вероятность осадков на северо-западе страны, в некоторых регионах будет даже больше нормы. А вот в Алтайском крае, в Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях, наоборот, прогнозируется дефицит осадков.

Что касается бабьего лета, то оно будет не ранее второй половины месяца — с 14 по 21 сентября, когда осень наступала по старому стилю. Вильфанд пояснил, что синоптики под бабьим летом понимают тёплый период, который наступает с приходом в Россию отрога высокого давления Азорского антициклона.

«Когда он распространяется, наступает особый период, который описывают поэты, писатели, говоря, что воздух словно хрустальный», — указал он.

Такое бабье лето, добавил Вильфанд, бывает не слишком часто — примерно раз в три года. Для этого нужен не просто тёплый период, но и отсутствие осадков.