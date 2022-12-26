На Алтае парень убил и выбросил в выгребную яму отчима, заставлявшего «полоть грядки»

Также замыл следы крови на полу и стенах и хотел сжечь палас с места преступления

26 декабря 2022, 17:46, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае 19-летний житель предстанет перед судом за убийство по малозначительному поводу, сообщает региональный СК.

Инцидент произошёл вечером 11 сентября в посёлке Благовещенка. Между обвиняемым и 58-летним отчимом произошёл конфликт.

«Молодой человек отказывался выполнять хозяйственные работы в доме и на приусадебном участке. В результате ссоры парень взял кухонный нож и, приблизившись к сидевшему на диване потерпевшему, нанёс удар, после чего повалил на пол и нанёс ещё не менее одиннадцати ударов в область грудной клетки», — рассказали в ведомстве.

После этого парень перенёс тело отчима в погреб, а на следующий день, привязав металлический груз, сбросил в выгребную яму. Также замыл следы крови на полу и стенах.

Через несколько дней товарищ потерпевшего сообщил о безвестном исчезновении друга. Правоохранители пришли домой к сельчанину и обнаружили в печи вещи и палас с места преступления.

Молодой человек признался в убийстве и раскаялся. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.