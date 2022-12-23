На Алтае поблагодарили отца, трое сыновей которого участвуют в СВО

Есболат Самашев живёт в Кош-Агаче

23 декабря 2022, 14:57, Никита Черников

Фото: Региональное отделение "Единой России"

В Республике Алтай депутаты навестили жителя Кош-Агача Есболата Самашева, трое сыновей которого участвуют в СВО.

«Есболата Самашева по праву можно назвать отцом Героев. Все трое его сыновей и зять являются участниками спецоперации. Профессию военнослужащего они выбрали осознанно и сейчас с честью выполняют свой воинский долг», — рассказали в региональном отделении «Единой России».

Парламентарии фракции Самат Кагарманов и Ержанат Бегенов поблагодарили мужчину за достойное воспитание сыновей. Компанию им составили военком района Константин Богданов, глава сельского поселения Азамат Пшаев, председатель Совета солдатских матерей Жанаргуль Самегова и председатель сельского Совета депутатов Досым Бектурганов.

Ранее барнаульские школьники связали солдатам маскировочную сетку и сделали «теплушки».