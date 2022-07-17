На Алтае почти в два раза реже стали красть деньги с банковских карт

По итогам первого полугодия 2022 года в Алтайском крае регистрируется снижение числа киберпреступлений. Об этом на заседании итоговой коллегии заявил начальник регионального ГУ МВД России Андрей Подолян, сообщает пресс-служба ведомства.

По его данным, преступлений с использованием информационных технологий стало меньше практически на 15%, а деньги с банковских карт стали воровать более чем на 40% реже.

«В целом регистрируется снижение числа преступлений, совершенных с использованием информационных технологий практически на 15%. В первую очередь, речь идет о кражах денежных средств с банковских счетов граждан, которые уменьшились более чем на 40%, и дистанционных мошенничествах», — говорится в сообщении.

В свое докладе Подолян также отчитался, что за первые шесть месяцев 2022 года в крае выявили 1625 наркодеяний, из них 75% относятся к категории тяжких и особо тяжких.

«Изъято более 140 килограммов наркотических средств, ликвидировано 10 наркопритонов. Совместно с Роскомнадзором заблокировано 14 интернет-ресурсов с информацией пронаркотического содержания. Пресечена деятельность двух интернет-магазинов, действовавших на территории Алтайского края», — говорится в сообщении.

В сфере борьбы с экологическими преступлениями за первые полгода 2022 года зарегистрировали 109 преступлений, связанных с рубками лесных насаждений почти 190 млн рублей.