На Алтае потратят 630 млн рублей на ремонт всего 10 км Чуйского тракта

Ни один из подрядчиков не стал снижать начальную цену. Комиссия сделала свой выбор, но контракт, судя по отсутствию соответствующей записи, ещё не подписан

23 декабря 2022, 19:43, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Конкурсная комиссия ФКУ «Упрдор «Алтай» завершила рассмотрение заявок по отбору исполнителя ремонта десятикилометрового участка Чуйского тракта в Республике Алтай. Как сообщает «Банкфакс», победитель не снизил начальную цену в 630 млн рублей, а на сайте госзакупок его имя не раскрывается. Однако местные наблюдатели считают, что подрядчиком выступит компания «Алтайский асфальт».

Работы пройдут на участке дороги на подъезде к Телецкому озеру. От подрядчика предстоит сделать там асфальтобетонное полотно шириной 7 метров, при том что ширина земляного полотна составляет все 12 м. В ремонт также входит переустройство инженерных коммуникаций, укрепительные работы, обустройство подъездов, пересечений и примыканий, а также рекультивация земель.

Прием заявок шёл с 1 до 19 декабря, а уже 22 декабря комиссия подвела итоги определения поставщика. Желание участвовать в конкурсе изъявили только два претендента. Ни один из них не стал снижать начальную цену. Комиссия сделала свой выбор, но контракт, судя по отсутствию соответствующей записи, ещё не подписан.

Компания «Алтайский асфальт», которую местные Telegram-каналы считают выбранным комиссией подрядчиком, была создана в 2020 году, а в 2021-м уже показала прибыль в размере 12,8 млн рублей. Отметим, что в 2022 году она уже заключала дорогостоящие контракты с Упрдор «Алтай». Один — на 636,4 млн рублей, второй — на 300,1 млн рублей, а третий — всего на 4 млн рублей.