На Алтае появится свой центр подготовки волонтёров Донбасса

С такой инициативой выступили активисты "Молодой Гвардии Единой России"

19 января 2023, 17:05, ИА Амител

Фото: пресс-служба партии "Единая Россия"

Алтайские молодогвардейцы предложили создать в Барнауле центр подготовки волонтёров для гуманитарной миссии молодёжного крыла партии "Единая Россия" в Донбассе. Эту идею они рассказали главе реготделения ЕР Александру Романенко на встрече 18 января. Политик инициативу поддержал, сообщает пресс-служба партии.

Сейчас в составе гуманитарной миссии пять человек: представитель Общероссийской общественной организации военных инвалидов "ВоИн" Евгений Губанов, студент Алтайского государственного колледжа Алексей Бойко, руководитель регионального отделения МГЕР Виктория Анищенко, самозанятые Владимир Калинкин и Константин Исупов. Последние вернулись из Мариуполя 12 января.

Волонтёры помогали эвакуировать людей из-под обстрелов, разбирали завалы, искали пропавших по заявкам родственников, раздавали продукты, работали санитарами в больницах, занимались организацией детского досуга. Молодые люди уверены, что в регионе ещё много желающих помогать новым территориям, и для их подготовки нужен специальный центр. Его планируют открыть на базе региональных отделений "Единой России" и "Молодой Гвардии".























"Подготовку волонтёров вместе с нами будут проводить медики, спасатели, психологи и другие специалисты. Уже есть предварительные договорённости с МЧС, Росгвардией, волонтёрами-медиками", – сказала Виктория Анищенко.

Она уверена, что с появлением такого центра, волонтёров, желающих отправиться в Донбасс, станет больше и они будут лучше подготовлены к выполнению гуманитарной миссии.

"Сегодня волонтёрская деятельность очень востребована. Нужно доказать нашу сплочённость. Жители Алтайского края вне зависимости от политических, религиозных, иных предпочтений готовы работать на благо общего дела. Хотелось бы, чтобы как можно больше людей узнали о наших волонтёрах и присоединились к этой работе", – добавил Александр Романенко.

В ближайшее время Президиум регионального политсовета партии рассмотрит предложение о создании центра подготовки волонтёров Донбасса и примет окончательное решение.